Ni furaha kupata point 3 muhimu Leo nje ya nyumbani,timu ilicheza vizuri. Na tunawashukuru mashabiki waliosafiri kutupa sapoti. Forza genk🔵⚪ Pia nna furaha kufunga hattrick yangu ya kwanza msimu huu naimani nyingi zitakuja 😁 Am proud of the boys. Captain diego🧔🏾