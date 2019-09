View this post on Instagram

Mazungumzo yangu na daktari baada ya vipimo Daktari na karatasi ya kipimo mkononi. daktari- ndugu samatta Mimi- ndio daktari Daktari-majibu yako yanaonesha....... anachukua miwani anavaa anaguna mh Mimi-mapigo ya moyo yanaanza kupanda, tumbo linavurugika,haja kubwa inagonga nguo ya ndani.. Daktari-una bahati sana eneo ambalo lilikuwa karibu kuumia lingekufanya ukae nje sio chini ya miez 6 lakini alijapata jeraha zaidi ya mtikisiko kwaiyo siku chache za mapumziko zitakufanya uendelee kucheza Mimi-shuuuuuuu (nashusha pumzi) sikumbuki niliibana kwa sekunde ngapi. Daktari-kwaiyo unaweza kuendelea na matibabu na mazoez Mimi-asante. So majibu- maumivu sio mkubwa sana na baada ya siku kadhaa nitakuwa tena viwanjani kupambania kombeπŸ˜‚ asanteni wote mliojali na wote mlionitumia meseji za poleπŸ™ HAINA KUFELI.