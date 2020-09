Tetesi za Soka Ulaya Ijumaa 14.08.2020: Thiago, Sancho, Chilwell, Oblak, Willian, Partey, Dybala, Havertz

Washindi wa Ligi Kuu ya England Liverpool wamewasiliana na miamba wa Ujerumani Bayern Munich kuhusu uhamisho wa kiungo wa kati wa Uhispania Thiago Alcantara, 29. (Bild, in German - subscription required).

Kipa wa Atletico Madrid na Slovenia Jan Oblak,27, anatarajiwa kufanya uamuzi kuhusiana na hatima yake katika klabu hiyo japo Chelsea wanamtaka. (AS)

Gunners wanakabiliwa na ushindani kutoka kwa Juventus na Atletico Madrid katika mbio za kumsaka kiungo wa kati wa Ghana Thomas Partey,27. (Gazzetta Dello Sport, via Mail)

Mkurugenzi wa michezo wa Bayer Leverkusen Rudi Voller inasisitiza kuwa kiungo wa kati wa Ujerumani Kai Havertz, anayenyatiwa na Chelsea, ataruhusiwa kuondoka klabu hiyo "chini ya hali fulani". (Kicker, via Standard)

Beki wa Chelsea na Italia Emerson Palmieri, 26, amefikia mkataba wa kibinafsi na klabu ya Inter Milan. (Calciomercato, via Express)

Mahasimu wa Arsenal katika Ligi ya Primia, The Blues wanaongoza katika kinyang'anyiro cha kumsaini beki wa kushoto wa Real Madrid Mhispania Sergio Reguilon, 23, kujiandaa kwa michuano ya Champion League. (AS - in Spanish)