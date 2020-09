Tetesi za soka Ulaya Jumapili 23.08.2020:Tagliafico, Traore, Sancho, Brooks, Magalhaes, Thiago, Havertz

Leicester City inamuangalia beki wa kushoto wa Ajax, Nicolas Tagliafico, 27, kama mbadala wa Ben Chilwell, 23 ambaye anatarajiwa kujiunga na Chelsea. (Mail on Sunday)

Matumaini ya Manchester United kumsajili kiungo wa kati, David Brooks, 23, yameongezeka baada ya Bournemouth kukubali kuwa hawatamzuia mchezaji yeyote anayetaka kuondoka.(Sun on Sunday)

Simu na Kocha ya Mikel Arteta imemshawishi Magalhaes kujiunga washika bunduki. (Corriere dello Sport, via express.co.uk)

Arsenal wanahitaji huduma ya Kiungo wa Bayern Munich Thiago Alcantara lakini wanahitaji mabingwa hao wa Bundesliga kupunguza dau la uuzwaji wa Mchezaji huyo . (Mail on Sunday)

Aston villa inatoa ofa ya pauni milioni 30 kwa ajili ya mshambuliaji wa Celtic, Mfaransa Odsonne Edouard,22. (Sun on Sunday)

Barcelona wameandaa jibu kwa ajili ya mshambuliaji Lionel Messi, kuhusu ombi la uhamisho la mchezaji huyo, 32. (Clarin, via Mirror Online)

The Toffees have put a £143m price tag on Brazil forward Richarlison, 23. (Sunday Mirror)