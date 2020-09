Tetesi za soka Ulaya Ijumaa 11.09.2020: Aubameyang, Kante, Smalling, Wijnaldum, Rose, Ivanovic

Beki wa England na Tottenham Rose, 30, anakaribia kutimka ligi kuu ya Uingereza kujiunga na kikosi cha Serie A Genoa.(PA, via Team Talk)

Kiungo wa Manchester United na Brazil Fred, 27, amepuuza ripoti kwamba anaweza kuondoka msimu huu na kujiunga Galatasaray na Uturuki. (Four Four Two)