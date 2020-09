Tetesi za soka Ulaya Jumapili 13.09.2020: Salah, Bale, Reguilon, Belotti, Alonso, Paulinho, Toure, March

Beki wa kushoto wa Uhispania Sergio Reguilon, 23, angependelea kuhamia kwa mkopo katika klabu ya Sevilla badala ya kuhamia Manchester United. (AS - in Spanish)

Ombi laTottenham kumsajili mshambuliaji wa Itali na Torino Andrea Beloti lakataliwa. (Sky Italia - in Italian)

Manchester United imejiandaa kumlipia beki wa Monaco na Ufaransa Benoit Badiashile 19 dau la £23m. (L'Equipe, via Sunday Express)

Meneja wa klabu ya Inter Milan Antonio Conte anataka kumleta katika klabu hiyo beki wa kushoto wa Chelsea na Uhispania Marcos Alonso, 29, katika ligi hiyo ya Seria A.. (Sky Italia, via Mail on Sunday)

Manchester City na kiungo wa kati wa Ukraine Oleksandr Zinchenko, 23, yuko tayari kuwa miongoni mwa makubaliano ya kubadilishana wachezaji kwa beki wa Napoli na Senegal Kalidou Koulibaly, 29. (Radio Marte, via Sun)

Kiungo wa kati wa zamani wa Manchester City na Ivory Coast Yaya Toure, 37, hana mpango wa kustaafu na sasa anataka kucheza katika ligi ya Serie A . Kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kuondoka katika klabu ya China Qingdao Huanghai in January. (Tuttomercato via Goal)

Mshambuliaji wa Dijon na Ufaransa Mounir Chouiar, 21, analengwa na klabu ya Leeds, Wolves na Arsenal. (France Football - in French)

Leeds inataka kumnunua kiungo wa kati wa Chelsea na England Conor Gallagher, 20. (Mail on Sunday)

Ombi la Aston Villa la kumnunua mshambuliaji wa Burkina fasso na Lyon Bertrand Traore kwa dau la 15.7m lagonga mwamba ;. (Footmercato - in French)

Klabu ya Burnely itawasilisha dau la £8m kumnunua mshambuliaji wa klabu ya Mainz na Sweden Robin Quaison, 26. (Mail on Sunday)

Liverpool imekubali makubaliano ya £1.8m kumnunua kipa wa Fluminense 17 raia wa Brazili Marcelo Pitaluga. (Globo Esporte, via Mail on Sunday)

TETESI ZA SOKA IJUMAA

Beki wa England na Tottenham Rose, 30, anakaribia kutimka ligi kuu ya Uingereza kujiunga na kikosi cha Serie A Genoa.(PA, via Team Talk)

Kiungo wa Manchester United na Brazil Fred, 27, amepuuza ripoti kwamba anaweza kuondoka msimu huu na kujiunga Galatasaray na Uturuki. (Four Four Two)