Tetesi za soka Ulaya Jumatano tarehe 21.10.2020: Ozil, Solskjaer, Pereira, Griezmann, Burt

Mlinzi wa zamani wa Arsenal Per Mertesack anasema Mawazo ya Mesut Ozil yapo mbali mpira wa miguu

Mlinzi wa zamani wa Arsenal Per Mertesacker anasema kiungo wa kati wa Ujerumani Mesut Ozil mawazo yake yapo mbali mpira wa miguu - mchezaji huyo wa miaka 32 ameachwa kwenye kikosi cha Washika Bunduki cha Ligi Kuu ya siku ya Jumanne (Klick and Rush podcast via Mail)