Tetesi za Soka Ulaya Jumatatu 28.12.2020: Ozil, Alaba, Lamptey, Wijnaldum, Rice, Capoue

Arsenal wamempeana mchezaji nyota wa Ujerumani Mesut Ozil, 32, kwa Juventus kwa mkopo wa miezi sita na wako tayari kupunguza marupurupu yake kuhakikisha ofa hiyo inafanikishwa. (Tuttosport via the Sun)

Manchester United wamejiondoa katika kinyang'anyiro cha kumsaka mlinzi wa Bayern Munich David Alaba, ambaye huenda akapatikana kwa uhamisho wa bure msimu ujao. Klabu hiyo ya The Old Trafford inahoji bei ya kiongo huyo raia wa Austria aliye na umri wa miaka 28 ambaye anacheza safu ya kushoto na nyuma. (The Athletic via Manchester Evening News)