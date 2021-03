Tetesi za soka Ulaya Alhamisi 25.03.2021:Suarez, Torres, Costa, Kane, Ronaldo, Johnstone

Dakika 40 zilizopita

Liverpool wana nia ya kusaini tena mkataba na mshambuliaji wa Atletico Madrid raia wa Uruguay Luis Suarez, mwenye umri wa miaka 34. (Fichajes via Four Four Two)