Super League: Kwanini vilabu vikubwa vya soka vinaanzisha ligi mpya?

Dakika 12 zilizopita

Ni timu gani zinazotaka kujiunga na Ligi Kuu ya Ulaya (ESL)

Kwanini mpango huo unapingwa?

Kwanini timu zinataka Ligi Kuu ya Ulaya?

Je Ligi Kuu ya Ulaya itaendeshwa vipi?

Kipi kinafanywa kusitisha ESL?

media caption"We will do whatever it takes to protect our national game" - Culture Secretary Oliver Dowden