Tetesi za Soka Ulaya Jumanne 07.09.2021: Rice, Soler, Asensio, Pogba, Van de Beek, Ramsey, Foden

Dakika 29 zilizopita

Liverpool wanatafakari uwezekano wakumnunua kiungo wa kati wa Valencia na Uhispania Carlos Soler, ambaye ana kifungu cha kutolewa cha pauni milioni 125 katika mkataba wake. Kocha wa Reds Jurgen Klopp anataka Soler kuchukua nafasi ya kiungo wa kati wa Uholanzi Georginio Wijnaldum, 30, ambaye alijiunga na Paris St-Germain kwa mkataba wa bila malipo msimu huu wa kiangazi. (Fichajes - in Spanish)

Liverpool pia wanamtaka mshambuliaji wa Uhispania Marco Asensio,25, ambaye anajiandaa kuondoka Real Madrid katika juhudi za kuzindua upya taaluma yake. (Todofichajes - in Spanish)

Ole Gunnar Solskjaer anataka sana kiungo wa kati wa Manchester United Donny van de Beek asalie Old Trafford

Hata hivyo, Van de Beek anasema Ole Gunnar Solskjaer anataka sana asalie Old Trafford baada ya kufanya mazungumzo na kocha huyo wa United kuhusu hatma yake ya baadaye. (Vibe with Five)