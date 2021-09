Tetesi za Soka Ulaya Jumatano 29.09.2021: Martial, Tielemans, McKennie, Danjuma, Onana, Diaz, Saint-Maximin,

Dakika 12 zilizopita

Nahodha wa Tottenham na kipa wa Ufaransa Hugo Lloris, 34, amemuomba kocha Nuno Espirito Santo kuwa na subira na kumpatia muda aweke mambo sawa katika klabu hiyo and to give him time to make things work at the club. (Evening Standard)