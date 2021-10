Tetesi za Soka Ulaya Ijumaa 01.10.2021: Diaby,Cavani, Rudiger, Phillips, Pellegrini, Nketiah

Paris St-Germain ilimtaka kiungo wa kati wa Liverpool na England Jordan Henderson, 31, kabla wafanikiwe kumsajili Lionel Messi, 34, kwa uhamisho wa bure kutoka Barcelona msimu huu. (Here We Go podcast via GMS)