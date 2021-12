Tetesi za soka Ulaya Ijumaa 31.12.2021: Saka, Botman, Laporte, Kessie, Dembele

Saa 1 iliyopita

Chelsea wanakaribia kumnunua kiungo wa kati wa Monaco Mfaransa Aurelien Tchouameni, 21, ambaye anaweza kuwa chaguo nafuu kuliko nyota wa West Ham na England Declan Rice, 22. (Daily Telegraph's Matt Law on the London is Blue podcast, via Chelsea Chronicle)