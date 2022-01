Tetesi za soka Ulaya Jumamosi tarehe 01.01.2022 : Alvarez, Coutinho, Trippier, Rudiger, Traore

Dakika 18 zilizopita

Manchester United wako tayari kulipa pauni milioni 16.8 zinazohitajika kwa ajili ya kipengele cha mkataba cha kitakachowawezesha kusaini mkataba na mshambuliaji wa River Plate Muargentina Julian Alvarez mwezi Januari , huku wakiwa mbele ya having Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid na Inter Milan katika mbio za kusaini mkataba na kijana huyo mwamye umri wa miaka 21. (Sport - in Spanish)

Tottenham bado wanaendelea kumsana mshambuliaji wa Wolves na Uhispania mwenye umri wa miaka 25 Adama Traore. (Fabrizio Romano via This is Futbol)

Chelsea wanakaribia kumnunua kiungo wa kati wa Monaco Mfaransa Aurelien Tchouameni, 21, ambaye anaweza kuwa chaguo nafuu kuliko nyota wa West Ham na England Declan Rice, 22. (Daily Telegraph's Matt Law on the London is Blue podcast, via Chelsea Chronicle)