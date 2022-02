Tetesi za soka Ulaya Jumatano 02.02.2022: Haaland, Rice, Ruiz, Botman, Carvalho, Dembele, Gil

Dakika 31 zilizopita

Haaland, 21, hatahivyo anadaiwa kwamba hayuko katika mipango ya Real Kwasasa , huku klabu hiyo ya Uhispania badala yake ikitaka kumsaini mshambuliaji wa PSG Kylian Mbape , 23 mwisho wa msimu huu (El Chiringuito, via AS in Spanish)