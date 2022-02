Tetesi za soka Ulaya Jumanne 15.02.2022: Rudiger, Carlos, Pogba, Nkunku, Gonzalez, Icardi

Dakika 31 zilizopita

Newcastle itarudi na ofa mpya Sevilla katika majira ya joto kwa ajili ya kumnasa mlinzi wa Kibrazil Diego Carlos, 28, ambaye walimkosa katika dirisha la usajili la mwezi Januari. (Marca - in Spanish)

Cristiano Ronaldo na baadhi ya wachezaji wa Manchester hawaamini kama Ralf Rangnick ana uwezo wa kuiongoza klabu hiyo ya Old Trafford. (AS - in Spanish)