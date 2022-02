Tetesi za Soka Ulaya Jumamosi 26.02.2022: Kante, Wijnaldum, Isak, Pogba, Pochettino, Christensen, Azpilicueta

Kocha wa PSG Muargentina Mauricio Pochettino, 49, amepuuza wito wa Manchester United kumtaka ajiunge nao Old Trafford anaposubiri kuchukua usukani Real Madrid. (Sport - via Star)

Kiungo wa kati wa Uholanzi Georginio Wijnaldum, 31, huenda akaondoka PSG baada ya kuwa nao kwa msimu mmoja pekee, with huku mchezaji huyo wa zamani wa Liverpool akihusishwa na klabu za Atletico Madrid, West Ham, Newcastle United and Aston Villa. (Calciomercato - in Italian)