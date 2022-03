Ni rasmi ndoa ya Kardashian na Ye {Kanye West} imevunjika

Dakika 27 zilizopita

Kardashian alipata umaarufu kwa mara ya kwanza mwaka wa 2007 kama nyota wa kipindi cha TV kuhusu familia yake, Keeping Up With The Kardashians, na tangu wakati huo amezindua chapa za mitindo na urembo.