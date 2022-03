Tetesi za Soka Ulaya Alhamisi 10.03.2022: Ronaldo, Lewandowski, Coutinho, Phillips, Dybala

Dakika 8 zilizopita

Arsenal wamepatia kipaumbele mpango wa kuwasajili washambuliaji wawili na kiungo wa kati mmoja kama sehemu ya kuimarisha kikosi chao msimu huu wa joto. Gunners pia huenda wakamnunua winga mpya na mabeki wawili may also target a new winger, left-sided centre-back and right-back. (Standard)