Tetesi za soka Ulaya jumanne 15.03.2022: Suarez, Kane, Lukaku, Haaland, Salah

Saa 1 iliyopita

Barcelona itamgeukia mshambuliaji wa Chelsea na Ubelgiji Belgium Romelu Lukaku, 28, kama watashindwa kumsajili mshambuliaji wa Borussia Dortmund Erling Haaland msimu huu. (AS - via Star)

Kiungo wa Real Madrid mhispania Dani Ceballos, 25 ambaye alicheza kwa mkopo Arsenal kati ya mwaka 2019 and 2021, hatma yake pale Bernabeu iko na kizungumkuti. (AS - in Spanish)

West Ham wanamtaka mlinzi wa kati wa Nottingham Forest muingerezaJoe Worrall, 25. (Sun)Kipa wa Lazio na Albania Thomas Strakosha, 26, anasakwa na vilabu vya ligi kuu. (Calciomercato - in Italian)