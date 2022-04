Tetesi za soka Ulaya Jumatano 13.04.2022: Ten Hag, Johnstone, Nkunku, Gabriel, Bremer, Osimhen

Dakika 37 zilizopita

Barcelona must pay Juventus 100 million euro (£83m) if they want to sign Netherlands centre-back Matthijs de Ligt, 22. (Fichajes - in Spanish)