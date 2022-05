Tetesi za soka Ulaya Jumatano tarehe 18.05.2022: Botman, Dembele, Lewandowski, Timber, Messi, Pogba, Dennis

Dakika 29 zilizopita

Barcelona wako tayari kuweka bajeti ya euro 35 kujaribu kusiani mkataba na mshambuliaji wa Poland Robert Lewandowski, 33, kutoka klabu ya Bayern Munich na inaweza kumtoa mshambuliaji wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 28 Memphis Depay kama sehemu ya mkataba. (Mundo Deportivo - in Spanish)

Mshambuliaji wa Argentina Lionel Messi, 34, atajiunga na Ligi kubwa ya soka upande wa Inter Miami katika mwaka 2023 wkaati mkataba wake wa miaka miwili katika Paris St-Germain utakapomalizika. (Direct TV, via Marca)

Wakala wa Messi wamekanusha kuwa atahamia Inter Miami na wanasema bado hajaamua ni nini cha kufanya baada ya mkataba wake kukamilika katika PSG. (Diario Sport, via Mirror)

Kiungo wa kati -nyuma wa uholanzi Matthijs de Ligt, 22, anakaribia kusaini mkatabampya utakaomuwezessha kucheza katikja kikosi cha Juventus 2026 . (Sky Sport Italia, via 90 Min)

Rais wa Barcelona Joan Laporta anasema klabu hiyo imemtoa mshambuliaji Mfaransa Ousmane Dembele mkataba mpya lakini anaamini mchezsaji huyo mwenye umri wa miaka 25 "anashawishiwa na klabu nyingine ambazo anaziangalia kama bora zaidi ". (Catalunya Radio, via 90 Min)

Meneja wa Roma Jose Mourinho anataka kumleta katika kikosi hicho wants to kiuungo wa kati mwenye umri wa miaka 33- Nemanja Matic katika klabu ya Italia , huku Mserbia huyo akiwa tayari kwa uhamisho huru wakati mkataba wake katika Manchester United utakapomalizika . (Calciomercato - in Italian)