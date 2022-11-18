Kombe la Dunia 2022 - Alama na Ratiba

Fuatilia moja kwa moja matokeo ya mechi na Ratiba ya Kombe la Dunia nchini Qatar

Kombe la Dunia 2022

Hatua ya Mtoano

  • Makundi 16
    • 1º KATIKA KUNDI A NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI B
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
    • 1º KATIKA KUNDI C NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI D
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
    • 1º KATIKA KUNDI D NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI C
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Thumama )
    • 1º KATIKA KUNDI B NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI A
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Bayt )
    • 1º KATIKA KUNDI E NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDIF
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Janoub)
    • 1º KATIKA KUNDI G NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI H
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Stadium 974)
    • 1º KATIKA KUNDI F NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI E
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Education City)
    • 1º KATIKA KUNDI H NaN
      -
      NaN 2º KATIKA KUNDI G
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Lusail)
  • Robo -Fainali
    • Mshindi 1ºE v 2F NaN
      -
      NaN Mshindi 1ºG v 2H
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Education City)
    • Mshindi 1ºA v 2B NaN
      -
      NaN Mshindi 1ºC v 2D
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Lusail)
    • Mshindi 1ºF v 2E NaN
      -
      NaN Mshindi 1ºH v 2G
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Thumama )
    • Mshindi 1ºB v 2A NaN
      -
      NaN Mshindi 1ºD v 2C
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Bayt )
  • Nusu-Fainali
    • Robo Fainali - Mshindi 1 NaN
      -
      NaN Robo Fainali - Mshindi 2
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Lusail)
    • Robo Fainali - Mshindi 3 NaN
      -
      NaN Robo Fainali - Mshindi 4
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Al Bayt )
  • Mshidi wa tatu
    • Aliyeshindwa Nusu fainali ya 1 NaN
      -
      NaN Aliyeshindwa Nusu fainali ya 2
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
  • Fainali
    • Mshindi Nusu fainali ya 1 NaN
      -
      NaN Mshindi Nusu fainali ya 2
      (Penati)
      NaN
      -
      NaN
      (Uwanja wa Lusail)

Hatua ya Makundi

    • Kundi A

      Kundi A
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Qatar 0 0 0 0 0 0
      Ecuador 0 0 0 0 0 0
      Senegal 0 0 0 0 0 0
      Uholanzi 0 0 0 0 0 0
      • Qatar NaN
        -
        NaN Ecuador
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )
      • Senegal NaN
        -
        NaN Uholanzi
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Qatar NaN
        -
        NaN Senegal
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Uholanzi NaN
        -
        NaN Ecuador
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
      • Ecuador NaN
        -
        NaN Senegal
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
      • Uholanzi NaN
        -
        NaN Qatar
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )

    • Kundi B

      Kundi B
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Uingereza 0 0 0 0 0 0
      Iran 0 0 0 0 0 0
      Marekani 0 0 0 0 0 0
      Wales 0 0 0 0 0 0
      • Uingereza NaN
        -
        NaN Iran
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
      • Marekani NaN
        -
        NaN Wales
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
      • Wales NaN
        -
        NaN Iran
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
      • Uingereza NaN
        -
        NaN Marekani
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )
      • Iran NaN
        -
        NaN Marekani
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Wales NaN
        -
        NaN Uingereza
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
    Rudi juu

    • Kundi C

      Kundi C
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Argentina 0 0 0 0 0 0
      Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0
      Mexico 0 0 0 0 0 0
      Poland 0 0 0 0 0 0
      • Argentina NaN
        -
        NaN Saudi Arabia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)
      • Mexico NaN
        -
        NaN Poland
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)
      • Poland NaN
        -
        NaN Saudi Arabia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
      • Argentina NaN
        -
        NaN Mexico
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)
      • Poland NaN
        -
        NaN Argentina
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)
      • Saudi Arabia NaN
        -
        NaN Mexico
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)

    • Kundi D

      Kundi D
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Ufaransa 0 0 0 0 0 0
      Australia 0 0 0 0 0 0
      Denmark 0 0 0 0 0 0
      Tunisia 0 0 0 0 0 0
      • Denmark NaN
        -
        NaN Tunisia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
      • Ufaransa NaN
        -
        NaN Australia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Tunisia NaN
        -
        NaN Australia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Ufaransa NaN
        -
        NaN Denmark
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)
      • Australia NaN
        -
        NaN Denmark
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Tunisia NaN
        -
        NaN Ufaransa
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
    Rudi juu

    • Kundi E

      Kundi E
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Uhispania 0 0 0 0 0 0
      Costa Rica 0 0 0 0 0 0
      Ujerumani 0 0 0 0 0 0
      Japan 0 0 0 0 0 0
      • Ujerumani NaN
        -
        NaN Japan
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
      • Uhispania NaN
        -
        NaN Costa Rica
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Japan NaN
        -
        NaN Costa Rica
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
      • Uhispania NaN
        -
        NaN Ujerumani
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )
      • Costa Rica NaN
        -
        NaN Ujerumani
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )
      • Japan NaN
        -
        NaN Uhispania
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )

    • Kundi F

      Kundi F
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Ubelgiji 0 0 0 0 0 0
      Canada 0 0 0 0 0 0
      Morocco 0 0 0 0 0 0
      Croatia 0 0 0 0 0 0
      • Morocco NaN
        -
        NaN Croatia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Bayt )
      • Ubelgiji NaN
        -
        NaN Canada
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
      • Ubelgiji NaN
        -
        NaN Morocco
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Croatia NaN
        -
        NaN Canada
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
      • Canada NaN
        -
        NaN Morocco
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Thumama )
      • Croatia NaN
        -
        NaN Ubelgiji
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Ahmad Bin Ali )
    Rudi juu

    • Kundi G

      Kundi G
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Brazil 0 0 0 0 0 0
      Serbia 0 0 0 0 0 0
      Uswizi 0 0 0 0 0 0
      Cameroon 0 0 0 0 0 0
      • Uswizi NaN
        -
        NaN Cameroon
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Brazil NaN
        -
        NaN Serbia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)
      • Cameroon NaN
        -
        NaN Serbia
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Brazil NaN
        -
        NaN Uswizi
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)
      • Cameroon NaN
        -
        NaN Brazil
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)
      • Serbia NaN
        -
        NaN Uswizi
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)

    • Kundi H

      Kundi H
      Nchi Wamecheza Ushindi Kufungwa Sare Tofauti ya Magoli Alama
      Ureno 0 0 0 0 0 0
      Ghana 0 0 0 0 0 0
      Uruguay 0 0 0 0 0 0
      Korea Kusini 0 0 0 0 0 0
      • Uruguay NaN
        -
        NaN Korea Kusini
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
      • Ureno NaN
        -
        NaN Ghana
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Stadium 974)
      • Korea Kusini NaN
        -
        NaN Ghana
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
      • Ureno NaN
        -
        NaN Uruguay
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Lusail)
      • Ghana NaN
        -
        NaN Uruguay
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Al Janoub)
      • Korea Kusini NaN
        -
        NaN Ureno
        (Penati)
        NaN
        -
        NaN
        (Uwanja wa Education City)
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