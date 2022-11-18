Kombe la Dunia 2022 - Alama na Ratiba

1º KATIKA KUNDI A NaN
-
NaN 2º KATIKA KUNDI B
(Penati)
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-
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(Uwanja wa Kimataifa wa Khalifa )
Fuatilia moja kwa moja matokeo ya mechi na Ratiba ya Kombe la Dunia nchini Qatar
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uholanzi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Uingereza
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Marekani
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Wales
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Poland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Ufaransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Denmark
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Uhispania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Costa Rica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ujerumani
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Japan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Ubelgiji
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Serbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uswizi
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cameroon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Nchi
|P Wamecheza
|W Ushindi
|L Kufungwa
|D Sare
|TM Tofauti ya Magoli
|Alm Alama
|Ureno
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Korea Kusini
|0
|0
|0
|0
|0
|0