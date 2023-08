ரூ.2,467 கோடி மதிப்புள்ள பாலிசிகளை விற்ற எல்.ஐ.சி. ஏஜெண்ட் எவ்வளவு சம்பாதித்தார்?

35 ஊழியர்களை கொண்ட பரபரப்பான அலுவலகம்

பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வங்கிகள் மற்றும் மேலாண்மைப் பள்ளிகளில் இருந்தும், விரிவுரை வழங்க இவருக்கு அழைப்புகள் வருகின்றன. அவர் ஒரு ஆடியோ கேசட் நிறுவனத்திற்கு விற்ற அவரது ஊக்கமளிக்கும் உரைகளில் ஒன்று: மீட் தி நம்பர் 1, பி தி நம்பர் 1 (Meet the number 1, Be the number 1)