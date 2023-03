இந்தியாவின் பிரிவிணையை தடுக்க முயன்ற மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தோல்வியடைந்தது ஏன்?

‘முஸ்லிம் தலைவர்’ என்பதை விரும்பாத ஆசாத்

ஆசாத்திடம் கடுமையாக இருந்த ஜின்னா

ஜின்னா vs ஆசாத் - இருவேறு ஆளுமைகள்

ராஜ்மோகன் காந்தி தனது 'At Lives: A Study of the Hindu-Muslim Encounter' என்ற புத்தகத்தில்,"ஜின்னா எப்போதும் விலையுயர்ந்த மேற்கத்திய பாணி உடைகளை அணிந்திருந்தார். அதே நேரத்தில் ஆசாத்தின் ஆடை ஷெர்வானி, சுரிதார் பைஜாமா மற்றும் ஃபைஸ் தொப்பியாக இருந்தது," என்று எழுதியுள்ளார்.