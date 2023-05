டிலனாய்: திருவிதாங்கூர் மன்னரிடம் போர்க்கைதியாக பிடிபட்டு படைத்தளபதியாக உயர்ந்த டச்சு வீரனின் கதை

குளச்சல் கடற்கரையில் 1741 ஜூலை 31ம் தேதி நடந்த போரில் திருவிதாங்கூர் ராணுவத்தால் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பெனி (Dutch East India Company) படை தோற்கடிக்கப்பட்டது. இஸ்தேசியஸ் பெனடிட் டிலனாய் (Eustachius De Lannoy), டுனாடி (Donadi) உட்பட 24 டச்சு வீரர்கள் போர் கைதிகளாக சிறை பிடிக்கப்பட்டனர் என்று திருவிதாங்கூர் ஸ்டேட் மேனுவல் (The Travancore State Manual, Vol 1by V Nagam Aiya) நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முதல் பார்வையிலேயே மன்னரை ஈர்த்த டிலனாய்

திவானும் வரலாற்று ஆசிரியருமான சங்குன்னி மேனன் எழுதியுள்ள ’முந்தைய கால திருவிதாங்கூர் வரலாறு’ (A History of Travancore from The Earliest Times- P. Shungoonny Menon) என்ற நூலில், "போர் கைதிகளில் டிலனாய், டுனாடி ஆகிய இருவரும் திருவிதாங்கூர் படை தளபதி ராம ஐய்யன் தளவாயின் கவனத்தை ஈர்த்தனர். அவர்கள் இருவரும் அப்போதைய திருவிதாங்கூர் மன்னர் மார்த்தாண்ட வர்மா முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்." என்று கூறப்பட்டுள்ளது.