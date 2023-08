அணுசக்தி, டீசல் இல்லாமல் வெறும் காற்றில் இந்த பிரமாண்ட கப்பல் எப்படி இயங்கும்?

குறையும் கார்பன் அளவு

பசுமை போக்குவரத்து

மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பம்

கடந்த 2017இல்,”Formula One of the Seas” எனப்படும் அமெரிக்க கோப்பைக்கான கப்பல் போட்டிக்காக, சர் பென் ஜன்ஸ்லியின் குழுவால் இத்தொழில்நுட்பம் உருவாக்கப்பட்டது.