காலிஸ்தான் இயக்கம் வளர்வதில் பாகிஸ்தானின் பங்கு என்ன? இந்தியாவில் ஆதரவை இழந்தது ஏன்?

காலிஸ்தான் இயக்கமும் பாகிஸ்தானின் உதவியும்

ராவின் முன்னாள் கூடுதல் செயலாளரான பி ராமன், தனது 'கவ் பாய்ஸ் ஆஃப் ரா'(kaoboys of R&AW) என்ற புத்தகத்தில், “பாகிஸ்தானின் ராணுவ சர்வாதிகாரி ஜெனரல் யாஹ்யா கான், ஜக்ஜித் சிங் சௌகானை பாகிஸ்தானுக்கு அழைத்தார். அங்கு அவர் அன்புடன் வரவேற்கப்பட்டு பஞ்சாபின் சீக்கியத் தலைவராக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

காலிஸ்தான் அதிபராக அறிவிக்கப்பட்ட ஜக்ஜித் சிங் சௌகான்

டெர்ரி மிலியுஸ்கி தனது, ‘ரத்தத்திற்கு ரத்தம்: உலகளாவிய காலிஸ்தான் திட்டத்தின் ஐம்பது ஆண்டுகள்’(blood for blood:fifty years of the global khalistan project) என்ற புத்தகத்தில், “அக்டோபர் 13, 1971 அன்று, ஜக்ஜித் சிங் சௌகான் நியூயார்க் டைம்ஸில் சீக்கியர்களுக்கு காலிஸ்தான் என்ற தனிநாடு அமைவதற்கான முன்னெடுப்பைத் தொடங்குவது தொடர்பாக விளம்பரம் செய்தார்.