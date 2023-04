K-pop உலக மர்மத்தை வெளிப்படுத்தும் தற்கொலைகள் - தென் கொரிய இசை உலகில் என்ன நடக்கிறது?

நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற நடக்கும் போராட்டம்

மூன்பினை பொறுத்தவரை, அவர் தனது 11வது வயதிலே பிரபல கொரிய தொடரான ​​’Boys are better than flowers’ இல் நடிகராக இருந்தபோதிலும், ஆஸ்ட்ரோவில் உறுப்பினராக அறிமுகமாகும் முன் அவருக்கு எட்டு வருட பயிற்சி தேவைப்பட்டது.