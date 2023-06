காந்தி அமைதி விருது கீதா பிரஸிற்கு அறிவிக்கப்பட்டதில் சர்ச்சை ஏன்?

காந்தி விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது?

கீதா பிரஸின் தோற்றம் குறித்து ஒரு விரிவான ஆய்வு நூலை பத்திரிகையாளர் அக்ஷய் முகுல் ’Gita Press and the Making of Hindu India’ என்ற பெயரில் எழுதியிருக்கிறார். இந்தப் புத்தகம்தான் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படை என்கிறார் பதிப்பாளரான பத்ரி சேஷாத்ரி.