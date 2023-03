ஆபாசப்பட நடிகையுடனான தொடர்பால் டிரம்ப் கைது செய்யப்பட்டதாக இணையத்தில் பரவிய 'போலி புகைப்படங்கள்'

ஏதேனும் விசித்திரமாகத் தோன்றுகிறதா?

செயற்கை நுண்ணறிவு நிபுணரும், பிபிசி வானொலி தொடரான 'The Future Will be Synthesised' -இன் தொகுப்பாளருமான ஹென்றி அஜ்டர், தற்போதைய தொழில்நுட்பம் சில உடல் பாகங்களை, குறிப்பாக கைகளைச் சித்தரிப்பதில் சிறப்பாக இல்லை என்கிறார்.