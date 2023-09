லி ஷாங்ஃபூ: சீன பாதுகாப்பு அமைச்சர் எங்கே? கேள்வி எழுப்பும் அமெரிக்க தூதர்

இமானுவேலின் சமூக ஊடக பதிவுகள் பிரபலமானவை. லி பொதுவெளியில் காணப்படாமல் இருப்பது தொடர்பாக ஷேக்ஸ்பியரின் ஹாம்லெட்டில் வரும், Something is rotten in the state of Denmark' என்பதை குறிப்பிட்டு அவர் பதிவிட்டிருந்தார். ஏதோ ஒன்று சரியாக இல்லை என்பதை குறிப்பிட இச்சொற்தொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.