'என் அம்மா ஒரு நடன மங்கை; அதற்காக வெட்கப்பட்டதில்லை' - ஒரு மகனின் வாக்குமூலம்

வாழ்க்கையில் வேதனைகளும், கஷ்டங்களும் பெரும்பாலும் நல்ல வாய்ப்புகளுக்கான நுழைவாயில் அல்லது குறைந்தபட்சம் உயிர்வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும் என ரேகாபாயின் வாழ்க்கை அவருக்குக் கற்றுக் கொடுத்திருந்தது. ரேகாபாயின் கொந்தளிப்பான வாழ்க்கை, இப்போது அவரது மகன் மணிஷ் கெய்க்வாட் எழுதியுள்ள 'கடைசி நடன மங்கை - என் தாயின் சுயசரிதை' (The Last Courtesan - Writing My Mother's Memoir') என்ற புத்தகத்தின் கருப்பொருளாக உள்ளது.