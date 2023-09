இஸ்ரேலின் மொசாட் நிகழ்த்திய 5 ரகசிய நடவடிக்கைகளின் சிலிர்க்க வைக்கும் வரலாறு

ஆபரேஷன் ஃபினாலே - 1960

'தி கேப்ச்சர் அண்ட் ட்ரையல் ஆஃப் அடோல்ஃப் ஐக்மன்' (The Capture and Trial of Adolf Eichmann) என்ற நூலில், ஐக்மன் லெப்டினன்ட் கர்னல் பதவியில் இருந்த ஒரு அதிகாரியாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் ஒரு காலத்தில் நாஜி ஜெர்மனியில் அவரது அந்தஸ்து ஜெனரலுக்குக் குறைவாக இல்லை. அப்போது, அவர் ஹிட்லரின் முக்கிய குழுவிடம் நேரடித் தொடர்பில் இருந்தார், என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.