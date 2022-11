துட்டன்காமன்: அற்புதங்கள் நிறைந்த பொக்கிஷம் - 21ஆம் நூற்றாண்டின் அழியா புதையல்

துட்டன்காமன்: அற்புதங்கள் நிறைந்த பொக்கிஷம் - 21ஆம் நூற்றாண்டின் அழியா புதையல்

எகிப்தில் அவர், வாழ்க்கையின் மீதான ஆர்வத்தை கண்டார், என நவீன காலத்தின் லேடி கார்னார்வோன் கூறுகிறார். தனது குடும்பத்தின் பழங்கால பொருட்களை ஆராய்ந்து ஏர்ல் மற்றும் பார்வோன் (The Earl and the Pharaoh) என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார்.