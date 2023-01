வாதாட 15 நிமிடம்தான் - பொய் வழக்குகளால் தூக்கிலிடப்படும் இரான் இளைஞர்கள்

நான் மரணிக்கப்போவது அம்மாவுக்கு தெரிய வேண்டாம்!

மொஹமத் மெஹ்தி அனுபவத்த சித்திரவதைகள்!

மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும் ஈரான் மக்கள்

இந்த நிலையில் காரஜ் பகுதியில் மொஹமத் ஹொசைனி என்னும் மற்றொரு இளைஞர் இரானின் போலியான சட்ட நடவடிக்கைகளால் தூக்கிலிடப்பட்டார். இவருக்கு பெற்றோர்கள் இல்லை. அதனால் இவருக்கு தண்டனை அறிவிக்கப்பட்டபோது இவருக்காக நியாயம் கேட்பதற்கு குடும்ப உறுப்பினர்கள் என யாரிமில்லாத சூழலில், ஈரானைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலரும் சமூக ஊடகங்களில் 'We are all Mohammad's family' என்று பதிவிட்டு ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர்.