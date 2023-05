தனியார் பள்ளிகள் மூலம் அரசு வழங்கும் "இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி" - உண்மை நிலை என்ன?

என்ன சொல்கிறது ஆர்டிஇ சட்டம்?

"சட்டத்தில் திருத்தப்பட வேண்டியவை"

இலவசக் கல்வி: கள யதார்த்தம்

கட்டணம் செலுத்த நெருக்கடி

"தனியார் பள்ளிகளின் தந்திரம்"

"பயனற்ற சட்டம்"

"ஒரு நாடு விடுதலை அடைவதன் உண்மையான வெளிப்பாடு, அரசு தன் முழு பொறுப்பிலும் செலவிலும் கல்வியை வழங்குவது. இந்தியா விடுதலை அடைந்தபின் இப்படியொரு கோரிக்கை எழுந்தபோது, `இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கல்வியை அடிப்படை உரிமையாக கொடுப்பதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை' என்றது, அடிப்படை உரிமைகளை வரையறுத்த குழு. அப்போது அதிர்ந்துபோன அம்பேத்கர், அரசு நெறிமுறைக் கட்டளைகளின் கோட்பாடு (Directive principles of state policy) பாகம் நான்கில் 45-வது பிரிவில் அரசு 6 முதல் 14 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை வழங்க முயற்சிக்கும் என்ற நெறிமுறையைக் கொண்டு வந்தார். (The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years).