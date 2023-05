தனிமையில் இருக்கும் போது யாரோ உடனிருப்பது போன்ற உணர்வு மாயத் தோற்றமா? மன நோயின் அறிகுறியா?

ஒலித்த பெண் குரல்

யாருக்கெல்லாம் இந்த உணர்வு ஏற்படும்?

இந்த அனுபவத்தை ‘யாரோ உடன் இருப்பதை போல் உணர்தல்’ (Felt Presence) என்கிறது உளவியல் மருத்துவ உலகம். பிரிட்டனில் உள்ள டர்ஹாம் பல்கலைக்கழகத்தின் உளவியல் துறை இணைப் பேராசிரியரான பென் ஆல்டர்சன் -டே ‘Presence: The Strange Science and True Stories of the Unseen Other’ என்ற புத்தகத்தை எழுதி உள்ளார். அதில் இந்த அனுபவம் குறித்து அவர் விவரித்துள்ளார்.