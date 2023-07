நிலா யாருக்குச் சொந்தம்? - சுவாரஸ்யமான வரலாறு

நிலவில் முதலில் தரையிறங்கும் போட்டியில், அமெரிக்காவை முந்திய சோவியத் யூனியன்

நிலவைச் சொந்தம் கொண்டாடுவது குறித்த பதற்றங்கள்

‘நிலா ஒப்பந்தம்’ என்ன சொல்கிறது?

முதல் ஷரத்து, “நிலவும் அதன் இயற்கை வளங்களும் மனிதகுலத்தின் பொதுச்சொத்து,” (The moon and its natural resources are the common heritage of mankind,) என்று சொல்கிறது.

இரண்டாவது, “நிலவு எந்த ஒரு நாட்டின் பாத்தியதைக்கும் உட்பட்டதல்ல, எந்த ஒரு நாடும் நிலவில் குடியேறுவதன் மூலமோ வேறு வகையிலோ, அங்கு தமது இறையாண்மையைச் செலுத்த முடியாது,” என்று சொல்கிறது. (The moon is not subject to national appropriation by any claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.)