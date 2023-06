இளையராஜா பிறந்தநாள்: ரசிகனுக்காக இசை உலகம் படைத்த மந்திரக்காரர்

“The more Ethnic you are, the more international you become” என்பார்களே அதைப் போல, இளையராஜா உறுமி சத்தம், பறை சத்தம், நாதஸ்வர சத்தம், மத்தள சத்தம், பறவைகளின் சத்தம், இலைகளின் உரசல், கொலுசு சத்தம், வலையல் சிணுங்கும் சத்தம், குழந்தையின் அழுகை, குலவை சத்தம், கும்மி சத்தம் என அதுவரை தமிழ் மண்ணோடும், தமிழ் மக்களின் வாழ்வோடும் பின்னிப் பிணைந்த சத்தங்களை வைத்து, உணர்வுகளோடு இழைத்து, ஒரு குட்டி உலகத்தை பாடல்களால் படைத்து ரசிகனுக்கு பரிசளிக்க ஆரம்பித்தார். அவனும் அழுகையில் தேற்ற ஆளில்லாத போது, நம்பிக்கையிழக்கும்போது, காதல் தோல்வியின் போது, தங்கையின் சடங்கு விழாவின் போது, கல்யாணம், காது, குத்து, திருவிழா என கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக அவரது உலகிற்குள் சென்று அண்டிக் கொண்டு மீண்டும் நிஜ உலகிற்கு பயணப்படுகிறான்.