ஹைதராபாத் நிஜாமின் மோகம்: ரூ.4,000 கோடி மதிப்பு சொத்தை விரயம் செய்த பிறகும் நீங்காத 'ஆசை'

ஹைதராபாத் - நாட்டின் பணக்கார சமஸ்தானம்

எழுத்தாளர் ஜான் ஜூப்ரிஸ்கி, 'The Last Nizam: Rise and Fall of India's Greatest Princely Estate' புத்தகத்தில், "என் தாத்தா மீர் உஸ்மான் அலி கான் மாலை நேரங்களில் அரண்மனை தோட்டத்திற்குச் செல்வார். அங்கு அவரது மனைவிகள் அனைவரும் வருவார்கள். வெள்ளைக் கைக்குட்டைகளை அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள். அரண்மனையில் உள்ள தாத்தாவின் படுக்கையறையில் இரவு ஒன்பது மணிக்கு எந்த ராணியைச் சந்திக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள்.