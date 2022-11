உங்கள் மூளையை இளமையாக வைத்துக் கொள்ள உதவும் சிறந்த உணவு எது?

'உணவால் ஆன உங்கள் மூளை' (This is your brain on food) என்ற புத்தகத்தை மருத்துவர் உமா நாயுடு எழுதியுள்ளார். மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும் உணவுகளை நீங்கள் அவசியம் தவிர்க்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்றும், உங்களுடைய மனநலத்தை பாதுகாக்க உண்ண வேண்டிய உணவுகள் குறித்த ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த புத்தகம் உள்ளது.