பூமியின் ஆழத்தில் மையப்பகுதி சுழல்வது ஏன்? எதிர்த்திசையில் சுழன்றால் என்ன நடக்கும்?

48 நிமிடங்களுக்கு முன்னர்

பூமியின் மூன்று அடுக்குகள் என்னென்ன?

மையப்பகுதியில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் என்னென்ன?

இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன ?

”இந்த வித்தியாசங்களை எல்லாம் நாம் உணர்வதற்கு புவியியல் பதிவிற்கும், புதைப்படிவ பவளப்பாறைகளுக்கும்தான் நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். அதேப்போல் பூமி வேகமாக சுழலும்போது அதனுடைய நாட்களின் நீளங்கள் குறைவடைகிறது. மெசோசோயிக் காலத்தில் (Mesozoic Era)அதனுடைய நாட்களின் நீளம் 23 நேரமாகவே இருந்துள்ளது என்று குறிப்பிடுகிறது Institute of Geosciences of the Complutense University of Madrid”.