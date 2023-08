சுதந்திர வரலாறு: மத கலவரத்தில் தப்பி ரயிலேறிய பல ஆயிரம் அகதிகள் - விமானங்கள் என்ன செய்தன?

இக்பால் தனது The Airplane and the Making of India என்ற புத்தகத்தில்,"பிரிட்டிஷ் பேரரசு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானாக பிரிந்த போது, விமானங்கள் சிறிய, ஆனால் முக்கிய பங்கு வகித்தன" என்று எழுதுகிறார்.