சீனாவை சுற்றி வளைக்க திட்டமிடுகிறதா அமெரிக்கா: மீண்டும் சர்ச்சை

ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னர்

அமெரிக்கா பிலிப்பைன்ஸுடன் மேற்கொண்டிருக்கும் இந்த அணுகுமுறை தற்செயலானது இல்லை என ’Centre for Strategic and International Studies in Washington’ மையத்தின் தென்கிழக்கு ஆசிய இயக்குனர் கிரிகோரி பி போலிங் கூறுகிறார்.