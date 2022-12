இந்தியா Vs சீனா: உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள்தொகை நாடாக இருப்பது வரமா, சாபமா?

மக்கள்தொகை குறைப்பில் இந்தியாவை விட சீனாவின் வேகம் அதிகம்

சீனாவை முந்துவது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?

சவால்கள் என்ன?

இந்தியாவின் வயதுமூப்பு பிரச்னை

"உழைக்கும் வயது மக்கள்தொகை குறைந்து வருவதால், வயதான மக்களை ஆதரிப்பது அரசாங்கத்தின் வளங்களில் பெருகிவரும் சுமையாக மாறும்" என்கிறார் Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் ருக்மணி எஸ்.