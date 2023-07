பெண் பைக் ரேசர்: ஆண் ரேசர்களுக்கு நடுவே தடைகளை உடைத்து 'தில்லாக' சாதித்த சௌந்தரி

‘பைக் வாங்குவதற்காகவே நன்றாகப் படித்தேன்’

தொடர்ந்து வளர்ந்த பைக் ரேசிங் ஆர்வம்

காதலும் முதல் விபத்தும்

திருமணத்திற்குப் பிறகு குவிந்த சாதனைகள்

பல்வேறு கட்டப் பயிற்சிகளுக்கு பிறகு பைக் ரேசிங்கில் பல்வேறு சாம்பியன்ஷிப் பட்டங்களை பெற்று அசத்தி இருக்கிறார் சௌந்தரி. Yamaha Ybx Championshipபில் First women Rider, Vroom Drag Champion, National Drag Runner up Champion, All Women's Honda Support பந்தயத்தில் இரண்டாவது runner up என பல்வேறு வெற்றிகளைப் பெற்று இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்திலும் இடம் பெற்றுள்ளார்.