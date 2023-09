கென்னடி படுகொலை: 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முன்னாள் அதிகாரி கூறும் அதிர்ச்சித் தகவல்

பழைய வழக்கில் புதிய விவரங்கள்

பால் லாண்டிஸ் எந்த தகவல்களை நினைவில் வைத்திருக்கிறார்?

'கேஸ் க்ளோஸ்டு: லீ ஹார்வி ஓஸ்வால்ட் அண்ட் அஸ்ஸாஸினேசன் ஆஃப் ஜே.எஃப்.கே.' (Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK) என்ற நூலின் ஆசிரியரும், புலனாய்வு பத்திரிக்கையாளருமான ஜெரால்ட் போஸ்னர், லாண்டிஸின் கதை உண்மையில் "ஒற்றை தோட்டா" தியரிக்கு ஆதரவாக உள்ளது என்கிறார்.